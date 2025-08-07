Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu

Trabzon'da kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti.
Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden 4 yaşındaki torununa veda edemeyen 61 yaşındaki Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.
Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.
Görüntülerde, Kemalettin Aydın'ın aracın arkasında koşarken, torunu Buğlem Aydın'ın da araç içinden elini tuttuğu dedesine, "Dedeciğim çok iyi koşuyorsun" diyerek karşılık verdiği görülüyor.
