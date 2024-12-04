Uzunköprü\'de Kaza: 2 Ağır Yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ç. yönetimindeki 22 AAV 517 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağışlı nedeniyle kontrolden çıkarak önce beton refüje, sonra da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Ç. (34) ve yanındaki Ö.D. (20) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE