Uzunköprü\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Uzunköprü'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan sürücü, polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Menderes Sokak üzerinden ana yola çıkmaya çalışan ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde olan 22 ADS 299 plakalı otomobil sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 22 ADS 299 plakalı otomobil sürücüsü T.G, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya kaldırımında bulunan bir aydınlatma direğine ve elektrik trafosuna çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu araç içinde sıkışan sürücü T.G, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü T.G'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.