Vali Akkoyun: "Nisan ayında terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon düzenlendi"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Nisan ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Vali Akkoyun, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Nisan ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş olup 24 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında ki 144 silah, 1300 muhtelif mühimmat ve 70 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"62 şahıs hudut hattı ötesinde engellenmiştir"

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Göç Aracı sayısının 2'ye çıkarıldığını ifade eden Vali Akkoyun, "Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz devam etmektedir. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Nisan ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 62 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde nisan ayında yapılan operasyonları açıklayan Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızı da hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde toplamda 98 operasyon düzenlenmiş, 124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ilimizde Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık kuruluşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte annelere, anne adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu mücadelemizde annelerimiz ile iş birliği hayati öneme sahiptir. Her bir annemizin toplumda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan onlarla güçlü bir bağ kuran iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Şubat ayı içerisinde 10 bin 778 olmak üzere bugüne kadar toplamda 102 bin 443 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Eğitimlerimiz devam edecektir."

Aranan 665 kişi yakalandı

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda nisan ayı içerisinde aranan toplam 665 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Vali Akkoyun, "Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde 59 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 79 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 18 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 23 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 9 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde geçen ay bin 643'ü okul servisleri olmak üzere 139 bin 699 araç denetlendi. Bilindiği üzere, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız ilk sırada gelmektedir. Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulması hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Trafikte meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek için tüm sürücülerimizin kurallara uymasını ve araçlarında mevsim şartlarına uygun düzenlemeler yapmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı. - MARDİN