Vali Erol, Ordu\'da kasten öldürmenin 4\'ten 8\'e çıktığını açıkladı

Ordu'da 2025 ve 2026 yıllarının eylül ayları karşılaştırıldığında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 3,7 arttı. En dikkat çekici artış ise kasten öldürme olaylarında yaşandı. Geçen yılın eylül ayında 4 olan kasten öldürme olayı bu yıl 8'e yükselirken, cinsel taciz olayları 67'den 81'e, cinsel saldırı olayları ise 50'den 55'e çıktı.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda, kentte 2026 yılının ilk 9 ayında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalara ilişkin veriler açıklandı. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın, il genelinde 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kişilere karşı işlenen olaylarda yüzde 3,7 artış

Vali Muammer Erol, 2025 yılının Eylül ayı ile 2026 yılının Eylül ayının kıyaslandığı değerlendirmede, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde konut dokunulmazlığının ihlali olaylarının yüzde 8,4, çocuğun cinsel istismarı olaylarının ise yüzde 23,6 azaldığını söyledi.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 7,8, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 10,5, hakaret olaylarında yüzde 7,2, kasten yaralama olaylarında yüzde 1,5, tehdit olaylarında ise yüzde 5,5 artış meydana geldiğini belirten Vali Erol, kasten öldürme olaylarının 4'ten 8'e, cinsel taciz olaylarının 67'den 81'e, cinsel saldırı olaylarının ise 50'den 55'e yükseldiğini ifade etti. 2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında kişilere karşı işlenen olay sayılarında yüzde 3,7 artış meydana geldiğini belirten Vali Erol, aydınlatma oranının 2025 yılında yüzde 99,9 iken 2026 yılında yüzde 99,7 olduğunu aktardı.

Mal varlığına karşı işlenen olaylarda yüzde 9,8 artış

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde oto hırsızlığı olaylarının yüzde 80, yağma olaylarının ise yüzde 27,2 oranında azaldığını belirten Vali Erol, otodan hırsızlık olaylarının 9'dan 13'e, motosiklet hırsızlığı olaylarının 8'den 11'e, evden hırsızlık olaylarının 91'den 108'e, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının ise 70'ten 73'e yükseldiğini söyledi. Dolandırıcılık olaylarının yüzde 12,5 oranında arttığını belirten Vali Erol, 2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında mal varlığına karşı işlenen olay sayılarında yüzde 9,8 artış meydana geldiğini, aydınlatma oranının ise yüzde 98,5'ten yüzde 97,2'ye gerilediğini ifade etti.

6 bin 388 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı

Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan bin 920 şahsın yakalandığını, ifade için aranan 4 bin 468 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Erol, asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 253 tabanca, 213 av tüfeği, 188 kurusıkı tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 655 silah ele geçirildiğini, 712 şahıs hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 356 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Erol, 692 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 43 şahsın tutuklandığını ve 88 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda ise 4 bin 221 paket sigara, 20 bin 240 adet muhtelif kaçak emtia, 24 adet sahte para, 67 adet tabanca, 3 bin 499 adet fişek, 1.228 litre alkollü içki, 1 ton 549 kilogram tütün, 51 adet belge, 81 adet muhtelif kazı malzemesi, 223 adet çek-senet, 1.236 adet tarihi eser, 13 adet tüfek, 300 adet tabanca malzemesi, 412 adet bıçak ve 1 milyon 343 bin 530 adet makaron ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 165 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik imal ve ticaret kapsamında 146 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Erol, 163 şahsın tutuklandığını, 74 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçları kapsamında bin 237 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Erol, 2 şahsın tutuklandığını ve 2 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Gerçekleştirilen operasyonlarda ise 13 kilo 987 gram esrar, 74 gram kokain, 4 kilo 465 gram metamfetamin, 4 kilo 108 gram bonzai, 1 kilo 615 gram skunk, 806 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 5 gram eroin, 1.360 kök kenevir, 72 kök haşhaş, 13 bin 460 adet sentetik ecza ve 203 adet ecstasy ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele çalışmaları

Siber suçlarla mücadele kapsamında suç unsuru tespit edilen toplam bin 56 şahıs veya hesap hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Erol, bu kapsamda asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik, kaçakçılık ve diğer konularda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 12 şahsın tespit edildiğini belirten Vali Erol, ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçları kapsamında 19 operasyon gerçekleştirildiğini ve 30 şahsın tutuklandığını ifade etti. Çevrim içi çocuk istismarı kapsamında ise 21 operasyon gerçekleştirildiğini ve 10 şahsın tutuklandığını aktardı.

1 milyon 201 bin araç denetlendi, 9 ayda 28 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Toplantıda, il genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik çalışmalarından da bilgiler paylaşan Vali Muammer Erol, 1 milyon 201 bin 250 aracın denetlendiğini, 138 bin 133 araca işlem yapıldığını söyledi. 6 bin 20 ticari taksinin denetlenerek 514 taksiye, 16 bin 189 okul servisinin denetlenerek 455 servise işlem yapıldığını belirten Vali Erol, 4 bin 618 araca yönelik yapılan çakar denetimlerinde ise 3 araca işlem uygulandığını ifade etti. İl genelinde 5 bin 486 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 3 bin 190 vatandaşın yaralandığını belirten Vali Erol, 2026 yılında 166 patpat kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 274 vatandaşın yaralandığını ve 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. İl genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılında trafik kazalarında toplam 28 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Vali Erol, hayatını kaybedenlerin 15'inin kaza yerinde, 13'ünün ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Vali Muammer Erol ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2026 yılı itibarıyla Ordu'da geçici koruma altında 680 Suriyeli göçmen bulunduğunu sözlerine ekledi.