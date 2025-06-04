Vali Gül'den İstanbul'da Güvenlik Açıklamaları - Son Dakika
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Vali Gül'den İstanbul'da Güvenlik Açıklamaları

Vali Gül\'den İstanbul\'da Güvenlik Açıklamaları
04.06.2025 12:14
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İstanbul'da düzensiz göçmen sayısı azaldı, hırsızlık oranları düştü, operasyon sayısı arttı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 5 ayının emniyet verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mobil Göç Noktalarında sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 64 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 18 azaldı. Düzensiz göçmen sayısında azalma devam ediyor. Bu mesele, İstanbul'umuz için sorun olmaktan çıkıyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının 5 aylık asayiş ve emniyet verilerini açıkladı. AFAD İstanbul Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül'e, Vali Yardımcısı M.H.Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Özellikle otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç gibi suçlarda yüzde 50'den fazla düşüş söz konusu"

Hırsızlık olaylarında düşüş olduğunu söyleyen Vali Davut Gül, "Nitekim bu yılın ilk beş ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suç ise 2024'ün ilk beş ayına göre yüzde 27'ye yakın azalmış; aydınlatma oranı ise yüzde 90'a yükselmiş. Özellikle otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç gibi suçlarda yüzde 50'den fazla düşüş söz konusu" dedi.

"Ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21 tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 100 arttı"

Ruhsatsız silah kullananların yakalanma oranının geçen yılın aynı ayına göre arttığını söyleyen Vali Gül, "Mücadelemizin önemli başlıklarından biri de ruhsatsız silahlar. Güvenlik güçlerimizin denetim ve operasyonları neticesinde bu yılın ilk 5 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21 tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 100 arttı. Şehrimizde güvenlik ve asayiş noktasında önem verdiğimiz, takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar. Bu yılın ilk beş ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre 11 kat arttığını görüyoruz. Yaptığımız denetlemelerde ruhsatsız olduğu tespit edilen, eksikleri bulunan yerleri kapatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Operasyon sayısı yüzde 41 çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 37 arttı"

Organize suç örgütlerinin çökertildiğini söyleyen Vali Gül, "Bir diğer önemli başlığımız: organize suç örgütlerine karşı mücadele. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde 2025 yılının ilk beş ayında operasyon sayısı yüzde 41 çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 37 arttı. 39 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Bir diğer önemli mücadele alanımız kaçakçılıkta; elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta operasyonlarımız bin 319'dan bin 531'e yükseldi, bin 917 şahıs yakalandı. Sahte ve kaçak alkolle mücadelede ele geçirilen miktar bir önceki yıla göre 3 katına çıktı. Tüm bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ürünlerle devletimizin önlenen vergi kaybı 916 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu belası ve zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 17 arttı"

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından bahseden Vali Gül, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı, küresel bir felaket. Aynı zamanda milletimizin değerlerine, huzuruna ve gençliğine kast eden büyük bir illet. Büyük yıkımlara yol açan, gençliğimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu belası ve zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 17 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına kenevir miktarı ise 7 katına çıktı. En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200'e yakın arttı" dedi.

"Mobil Göç Noktalarında sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 64 arttı"

Konuşmasına devam eden Vali Gül, "İçişleri Bakanlığımızın Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında 4 Haziran Çarşamba yani bugün saat 16'dan 6 Haziran Cuma saat 11'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsinden araçların Anadolu otoyolunda İstanbul'dan Ankara'ya, Kuzey Marmara otoyolunda İstanbul'dan Sakarya Akyazı ilçesine, D-100 karayolunda İstanbul'dan Bolu Gerede ilçesine kadar seyirlerine müsaade edilmeyecektir. Bu noktada, başarıyla yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir parçası olan Mobil Göç Noktalarında sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 64 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 18 azaldı. Düzensiz göçmen sayısında azalma devam ediyor. Bu mesele, İstanbul'umuz için sorun olmaktan çıkıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Gül'den İstanbul'da Güvenlik Açıklamaları - Son Dakika

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