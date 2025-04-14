Vali Şahin: "Çok kısa bir zamanda 2 tane çok önemli, kritik kavşağı hizmete açacağız"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı tatilinde alınan asayiş ve trafik tedbirlerinin başarılı sonuçlar verdiğini, kazaların azaldığını belirtti. Vali Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'nun şehre büyük bir katkı sağladığını ve organizasyonun uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ayrıca, turizm tesislerinde yapılan denetimlerin sıkılaştırıldığını ve eksikliklerin makul süreler içinde giderileceğini ifade etti. Vali, trafik sorununun çözülmesi için önemli kavşakların yakında hizmete gireceğini, bu çalışmaların Antalya trafiğini rahatlatacağını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mart Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda Ramazan Bayramı tatili boyunca kentte alınan güvenlik tedbirleri, yaşanan trafik kazaları, Antalya Diplomasi Forumu ve son protesto süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"45 bin 910 asayiş personeli görev aldı"

Trafik tedbirlerinin de sıkı şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Vali Şahin, "Ramazan bayram tatili evresi 29 Mart'ta başlamış, 6 Nisan'da tamamlanmıştı. Asayiş birimlerimizce il genelinde günlük 637 ekip görevlendirdik. 3 bin 869 personelimiz günlük olarak görev yaptı. ve toplamda 7 bin 700 ekip 45 bin 910 asayiş personeli görev aldı. ve bayram tatili sonrasında asayiş olaylarında yüzde 0,3 oranında bir azalış meydana geldi. Geçen yıl yani 2024 Ramazan bayramında da çok sıkı tedbirler aldık ve bir önceki yıla yani 2023 yılına göre çok muazzam bir düşüş olmuştu. Bu senede bu düşüşün devam ettirilebilmesi de gerçekten büyük bir başarı. Kişilere karşı suçlarda yüzde 13'lük, mal varlığına karşı suçlarda da yüzde 1'lik bir azalışı ifade ediyor bu. İl genelinde günlük ortalama 304 trafik ekibi, 695 trafik personeli görevlendirdik. Bayram tatili süresince toplam 2 bin 739 trafik ekibi ile 6 bin 255 trafik personeli görev aldı. ve bu tedbirler sonucunda 248 bin 164 araç ve sürücü kontrol edildi. 39 bin 884 araç sürücüsüne toplam 126 milyon 139 bin 565 TL idari para cezası uygulandı "dedi.

İl genelinde 2025 yılı Ramazan bayramı tatili süresince 1 ölümlü kazanın meydana geldiğini ifade eden Vali şahin," 315 yaralamalı olmak üzere toplam 3 bin 16 trafik kazası oldu. Meydana gelen kazalarda 2 vatandaşımızı kaybettik. 435 vatandaşımız yaralandı. Böylece bu tedbirler sonucunda ölümlü kazalarda yüzde 67 azalış yaralamalı kazalarda yüzde 3 azalış meydana gelmiş oldu. Yani 2024 yılında 3 ölümlü kaza olmuştu. 2025 yılında 1 ölümlü kaza oldu. 2024 yılında 3 vatandaşımız ölmüştü. 2025 yılında 2 vatandaşımız vefat etti. Bunlar da 2023 yılına göre muazzam bir azalış ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gerçekten çok iyi noktalara geldik. Yaralı sayısında da yaralamalı kaza geçen yıl 323, bu yıl 315 oldu. Yaralanan vatandaş sayımızda geçen yıl 480'di, bu yıl 435 oldu. Böylece oldukça iyi bir noktaya geldik. Ama bununla iktifa etmemiz mümkün değil. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızın bayramda yaralanmaması ve hayatını kaybetmemesi 'diye konuştu.

"Antalya'nın değil Türkiye'nin bir markası"

Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Antalya Diplomasi Forumu yapıldı. Antalya Diplomasi Forumu 4'üncü kere gerçekleştirildi. Antalya'nın değil Türkiye'nin bir markası olan çok değerli, çok önemli bir diplomasi forumudur. Bu forum tüm dünya ülkelerinin uluslararası bazda diplomasiyi öne alarak barışa şans vermesi için bir büyük platformdur ve bu platformun Antalya'da olması bizim için gurur vesilesidir" diyen Vali Şahin, 11-13 Nisan tarihleri arasında 155 ülkeden 6 bini aşkın konuğun ağırlandığını söyledi.

Vali Şahin, 21 devlet ve hükümet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 2 özel yönetim lideri, 64 bakan ve 61 uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra pek çok düşünce kuruluşu temsilcisi, diplomat, bilim insanı ve iş insanının foruma katıldığını belirtti. "Forum, aldığımız dönüşler itibariyle son derece başarılı oldu. Katılanlardan teşekkür ve takdir gördük. Antalya'nın organizasyonundan, şehrimizden ve imkanlarından hepsinin etkilendiğini söyleyebilirim. Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısının da muazzam olduğunu burada ifade etmek isterim "dedi.

"Antalya'da gözaltında ya da tutuklu tek bir kişi yok"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde kentte yaşanan protesto süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 gün süren eylemlerde 252 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldığını belirten Vali Şahin, "Bunun 100'ü öğrenci, 152'si ise öğrenci olmayan kişilerdi. Ancak Antalya'da gözaltında ya da tutuklu tek bir kişi yok" dedi. Protestolar sırasında emniyetin yapıcı ve olgun bir tavır sergilediğini vurgulayan Şahin, "Bu davranış neticesinde provokasyonlara fırsat verilmedi. Demokratik protesto gösterilerine de müsaade edildi. Ciddi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadı. Bu da Antalya açısından sevindirici bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Turizm işletme belgeli tesislerin de denetimleri sürüyor"

Vali Şahin, Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından başlatılan denetim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Yeni bir mevzuat değildi bu genelge. Çünkü mevzuat zaten var. Tüm kurumların yetkilendirildiği ve denetim yaptığı bir sistem mevcut. Valilik genelgesi sadece bu mevzuatı ilgili kurumlara hatırlattı ve titizlikle uygulanmasını istedi" dedi. Şahin, denetimlerin özellikle belediyeler ve yetkili kurumlar aracılığıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Basit usulde belgelendirilmiş tesislerden başlamamızın nedeni, bu belgelerin beyan üzerine alınmış ve hiç denetlenmemiş olmasıydı. Ancak turizm işletme belgeli tesislerin de denetimleri sürüyor. Süreçle ilgili ekstra bir süre verme ya da kapatma talimatı söz konusu değil. Yetkili kurumlar makul süreleri kendileri belirleyecek, eksikleri olan tesisler de bu çalışmaları belgeleyerek süreci yönetecek. Amacımız hem turizm sektörünü baltalamamak hem de vatandaşların can güvenliğini öncelikli tutarak bu süreci sağlıklı yürütmek" diye konuştu.

"Türkiye'de örnek bir millet bahçesi yapmanın eşiğindeyiz"

Vali Şahin, Millet Bahçesi'yle ilgili çalışmalara da değinerek, "Çok değerli bir yer, aynı Mermerli Plajı gibi. Oranın da işletilmesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız valiliğimize verdi. Orada da çok yoğun bir çaba gösteriyoruz. Farkındasınız, bitirmek üzereyiz. Bazı unsurlar devreye girdi, bazı unsurlar devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde açılışla ilgili sayın bakanlarımızdan da tarih talep ettik. Orada bir gençlik merkezi yapıyoruz, bir kütüphanemiz var, bir İkinci Bahar Kafe diye yaşlılarımıza hizmet edecek bir yer planladık. Sıfır atıklı bir sistem uygulayacağız, güneş enerjisiyle işleyen bir yapı kuracağız. Özel, örnek... Sadece Antalya'da değil, Türkiye'de örnek bir millet bahçesi yapmanın eşiğindeyiz. Bittiği zaman hepiniz beğeneceksiniz, ona inanıyorum ben. Şu anda da kullanılabilir, belli parçaları zaten kullanılıyor. O da bitmek üzere, yüksek sezona yetiştireceğiz" dedi.

"2 tane çok önemli, çok kritik kavşağı hizmete açacağız"

Antalya'daki trafik sorusuna cevap veren Şahin, "Yetki UKOME'nin. Bildiğiniz gibi bir kısımda bunların faydalı olduğunu iddia ediyor. Bu boyanan otobüs duraklarının yerleriyle ilgili teknik değerlendirme yapılmalı. Biz özellikle Ulaştırma Bakanımızla Antalya Diplomasi Forumunda da konuştuk. Hızlı bir şekilde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki alanındaki kavşaklarda çalışıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda, iki tane çok önemli, çok kritik kavşağı hizmete açacağız. Diğer ikisi de arkasından gelecek. Bu da Antalya trafiğini bir miktar rahatlatacak, özellikle Döşemealtı hattını. Ama şehir içinde de benzeri battı-çıktı projeleri ve hamlelerin yapılması gerekiyor. Bu konuda gerçekten bir sıkıntı olduğunu biz de görüyoruz. Sezon yükseldikçe bu sorun artacaktır. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer paydaş kurumlarımız bu konuda sıkı çalışmalı. Bizler de bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA