Van\'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koparken güvenlik kamerasına yansıdı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde ekmek fabrikasında makineyi temizleyen işçinin kolu koparken, kan donduran olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde yer alan bir ekmek fabrikasında 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ekmek fabrikasında çalışan F.Ç. (56) isimli çalışan, ekmek üretim makinesinin arka kısmında temizlik çalışması yaptı. F.Ç. temizlik yaptığı sırada makineye kolunu kaptırdı. İşçinin çığlıklarını duyan iş arkadaşları hemen yardıma koşarken, makineyi durdurmaya çalıştı.

Olayda F.Ç.'nin kolu koparken, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kazada çok kan kaybeden F.Ç., daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından F.Ç., Gaziantep'e sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde F.Ç.'nin kopan kolu, başka bir çalışan tarafından taşındığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN