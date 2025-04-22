Van\'da Feci Kaza: 6 Ölü, 13 Yaralı

Van Valisi Ozan Balcı, kamyonetle bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

Akşam saatlerinde Gürpınar- Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle gıda malzemesi yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, "Van- Hakkari kara yolunda kamyonetle bir minibüsün çarpışması sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4'ü ağır 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık birimimiz, AFAD, jandarma ile ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yaralı olan vatandaşlarımız da inşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Yaralılar Van'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, cenazeler ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - VAN