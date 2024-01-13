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Van'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Uçaklar Rötar Yaptı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Uçaklar Rötar Yaptı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçaklar ise rötar yaptı. Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray 66, Başkale 33, Çaldıran 41, Çatak 100, Edremit 3, Erciş 140, Gevaş 28, Gürpınar 94, İpekyolu 14, Muradiye 37, Özalp 52, Saray 12 ve Tuşba ise 35 olmak üzere toplam 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul ve Ankara'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşirken, bölgede havanın çok bulutlu olmasının yanı sıra Hakkari, Van ve Bitlis illerinde aralıklı kar yağışı olmasını tahmin ettiklerini belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de, yağışların Van'ın merkez ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmasını beklediklerini ifade ederek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi. Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz kış ayında kar yaşının az olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu yılım bereketli geçeceğinden umutlu olduğunu kaydetti.

Van\'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Uçaklar Rötar Yaptı
13.01.2024 - 10:23,
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçaklar ise rötar yaptı.

Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray 66, Başkale 33, Çaldıran 41, Çatak 100, Edremit 3, Erciş 140, Gevaş 28, Gürpınar 94, İpekyolu 14, Muradiye 37, Özalp 52, Saray 12 ve Tuşba ise 35 olmak üzere toplam 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul ve Ankara'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşirken, bölgede havanın çok bulutlu olmasının yanı sıra Hakkari, Van ve Bitlis illerinde aralıklı kar yağışı olmasını tahmin ettiklerini belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de, yağışların Van'ın merkez ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmasını beklediklerini ifade ederek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi.

Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz kış ayında kar yaşının az olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu yılım bereketli geçeceğinden umutlu olduğunu kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Uçaklar Rötar Yaptı - Son Dakika


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