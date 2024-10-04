Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van\'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kaybolan Rojin Kabaiş için 100 kişilik özel ekip arama yapıyor.

04.10.2024 14:15
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 7 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş için oluşturulan 100 kişilik özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de karadan dört bir koldan arıyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

100 kişilik özel ekip oluşturuldu

Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları ve AFAD ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yer aldı. Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

AFAD ekipleri sondalı arama yaptı

AFAD ekipleri, suyun sığ olduğu bölgede sonda (demir arama çubuğu) kullanarak arama yaptı. Diğer taraftan su altındaki cismi tespit etmede kolluk kuvvetlerine büyük kolaylıklar sağlayan "Yandan Taramalı Sonar" cihazı kullanarak Van Gölü'nde arama çalışması yapılıyor.

7 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin, anne Aygül Kabaiş ve yakınları da yürütülen çalışmaları takip ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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