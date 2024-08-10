Van'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Hafif Yaralandı

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Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskele Caddesi Terzioğlu trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABU 465 plakalı Citroen C3 Aircross marka otomobil ile 34 EMC 555 plakalı Volkswagen Jetta marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili de tahkikat başlatıldı. - VAN