Van'da PKK/KCK Soruşturması: 2 Gözaltı

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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN