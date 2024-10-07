Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da PKK/KCK Soruşturması: 2 Gözaltı - Son Dakika
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