3.Sayfa

Van'da silahlı kavga: 1 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada bir şahıs yaralandı.

Olay, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumetli oldukları söylenen taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bırakması üzerine U.F. ateş edilen silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan şahsa yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.