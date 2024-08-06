Van'da Suçla Mücadelede Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da Suçla Mücadelede Başarı

Van\'da Suçla Mücadelede Başarı

Van Valisi Ozan Balcı, kentteki polis ve jandarma personelinin suçla mücadeledeki başarısını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda bin 410 olaya müdahale edildiği ve olayların aydınlatılma oranının yüzde 94 olduğu belirtildi.

06.08.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valisi Ozan Balcı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kentte 5 bin 152 polis ve 4 bin 271 jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, "Kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde toplam bin 410 olaya müdahale edilmiş, olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 94'dür" dedi.

Vali Ozan Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile birlikte temmuz ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Burada konuşan Vali Balcı, kentte kamu huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 5 bin 152 polis ve 4 bin 271 jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, "Kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam bin 410 olaya müdahale edilmiş, olayların aydınlatılma oranı yüzde 94'dür. Terörle mücadele faaliyetlerinde; vatandaşlarımızın birlik ve bütünlüğü aynı zamanda huzuru ve güvenliği için terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup ilimizde terör örgütlerine yönelik 48 operasyonda 89 şahsa adli işlem yapılmış, 24 şahıs tutuklanmıştır Asayiş olaylarında; kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerimizce yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmekte olup belirtilen dönem içerisinde; 209 mal varlığına karşı, 721 kişilere karşı, 69 hırsızlık, 27 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kolluk güçlerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 4 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 8 artış gösteren hırsızlık olayları üzerinde önleyici çalışmalarımız süratle devam etmektedir. İlimiz genelinde aranması bulunan şahısların yakalanmasıyla ilgili olarak kolluk birimlerimizin yoğun çalışmaları neticesiyle geçmiş döneme kıyasla yüzde 152 artış gerçekleşmiştir. 1.004 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahısların 292'si hapis cezası ile 712'si ifadeye yönelik aranması bulanan şahıslardır. Alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde; 198 trafik kazası meydana gelmiş, 361 şahıs yaralanmış ve 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Yapılan trafik denetlemeleri ve alınan güvenlik tedbirleri ile trafik kazalarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafik düzeninin sağlanmasında katkısı bulunan ve kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla 146 operasyonda 68 organizatör hakkında işlem yapılmış ve 413 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçü ve göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Kolluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde 84 operasyon yapılarak 95 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 15 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 33 kilogram metamfetamin, 162 gram afyon sakızı, 800 adet Ecstasy, 56 adet sentetik ecza ve 6 kilogram skunk ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 48 etkinlikte 174'ü anne/anne adayı olmak üzere 763 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte olup operasyon sayımız geçmiş döneme kıyasla yüzde 125 artış göstererek 427'ye yükselmiş ve bu operasyonlarda 562 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 67 bin 737 paket sigara, 3 bin 309 litre akaryakıt, 122 adet cep telefonu, 147 adet elektronik sigara, 2 adet silah, 44 adet külçe altın, 242 adet akıllı saat, 120 bin adet makaron ve bin 47 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Temmuz ayında 215 siber olayı meydana gelmiş, 11 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması, vatandaşlarımızın güvenliği, oluşabilecek riskleri önlenmesi ve vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması amacıyla siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında 2 bin 930 kişiye bilgilendirme yapılmıştır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Balcı, van, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, Trafik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Suçla Mücadelede Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:45:09. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Suçla Mücadelede Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement