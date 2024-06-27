Van'da sulama göletine giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Van'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Grup Amirliği ve diğer ekipler sevk edildi. Gezen'in cansız bedeni 15 dakikalık çalışma sonucu bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.06.2024 19:48
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Van'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Arkadaşı ile geziye çıkan Tarık Can Gezen (15), serinlemek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra Gezen, gözden kaybolunca arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Grup Amirliği sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Grup Amirliği ekipleri 15 dakikalık çalışma sonucu Gezen'in cansız bedenine ulaşıldı. Gezen, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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