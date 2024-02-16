Van'da 'torbacı' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 'torbacı' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

Van\'da \'torbacı\' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kilo 365,67 gram esrar, 440 adet sentetik ecza, 61,32 gram sentetik kannabinoid, 61 adet ecstasy, 10,23 gram metamfetamin ve 1,81 gram eroin maddesi bulundu. Toplamda 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

16.02.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Van'da polis ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 7 kilo 365,67 gram esrar, 440 adet sentetik ecza, 61,32 gram sentetik kannabinoid, 61 adet ecstasy, 10,23 gram metamfetamin, 1,81 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 'torbacı' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 'torbacı' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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