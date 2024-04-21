Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı - Son Dakika
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Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza sonucunda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı ise olay yerinde bekledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

21.04.2024 15:13
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Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 HG 266 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenlerle duvara çarpması sonucu çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi ambulansa hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı olan çocuk ise olay yerinde kalarak yakınlarını bekledi. Kaza yapan otomobilde gaz sızıntısından dolayı itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı gaz akışını kesip otomobilin motoruna köpüklü su sıktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı - Son Dakika

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