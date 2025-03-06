Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.6 Kilo Ele Geçirildi

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Van'da 2 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda

2 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinen bilgiye göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla

Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmalarında Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bir araçta yapılan aramada 2 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 400 TL paraya el konulurken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.