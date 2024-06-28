Van Gölü'nde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan gencin cesedi bulundu

Van'ın Tuşba ilçesi sınırlarındaki Çarpanak Adası yakınlarında Van Gölü'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın cansız bedeni, 9 gün sonra bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis dalgıç ekipleri tarafından tespit edilen Hanalp'ın cesedi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

28.06.2024 16:56
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Van'ın Tuşba ilçesi sınırlarındaki Çarpanak Adası yakınlarında Van Gölü'ne giren ve kısa süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın cansız bedenine 9'uncu günde ulaşıldı.

Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın (22) cansız bedeni, 9'uncu günde Çarpanak Adası'ndan Kampüs sahiline uzanan kesimin 500 metre açığında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis dalgıç ekipleri tarafından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazı ile tespit edilen Hanalp'ın cesedi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahil güvenlik, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin 9 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda bulunan Hanalp'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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