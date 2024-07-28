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Van Gölü'nde mahsur kalan iki çocuğu "Gemi Adamları" kurtardı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde yüzerken, rüzgarın etkisiyle sürüklenip gölde mahsur kalan iki çocuk Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gemi Adamları" tarafından kurtarıldı.

Yaz sıcaklarının başlamasıyla bitlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Her yıl birçok boğulma vakasının yaşandığı gölde yaşanan boğuma vakalarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alan Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Daha öncesinde birçok vakaya müdahale eden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gemi Adamları" ekibi bu kez de gölde mahsur kalan iki çocuğun imdadına koştu. Haber merkezine gelen ihbarı değerlendirmek üzere Tatvan Polis Kampı iskelesinden çıkış yapan deniz botu bu esnada aqua park açıklarında yüzen iki çocuğun el kol hareketi yaparak yardım istediğini fark etti. Bunun üzerine gölde mahsur kalan çocuklara yaklaşan "Gemi Adamları" çocukların rüzgarın etkisi ile gölde sürüklendiği ve karaya dönemediklerini tespit etti. Ekipler gölde mahsur kalan M.A. ve H.O. (14)'yı gölden bota alarak sağlam şekilde karaya ulaştırıp, Tatvan polis kampında ailelerine teslim etti.