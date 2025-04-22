İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van- Hakkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dediverdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Van-Hakkari Karayolu'nda Feci Kaza: 7 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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