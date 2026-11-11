Van'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Van'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

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Van\'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı
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Van\'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde Halilağa Mahallesi Eski Kale yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri sızan benzine karşı otomobil ve yola köpük sıktı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halilağa Mahallesi Eski Kale yolu üzerinde meydana geldi. 34 UH 6022 plakalı Honda marka otomobil ile 35 EA 2242 plakalı Toyota marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve UMKE ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri kaza yapan otomobilden sızan benzinden dolayı muhtemel yangına karşı otomobil ve yola köpük sıktı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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