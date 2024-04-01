Van\'ın Özalp ilçesinde otomobil ağaca çarptı: 4\'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Antalya'da Son Bir Haftada 2.480 Şahıs Yakalandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, son bir haftada 277 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 710'u aranan şahıs olmak üzere 2.480 şahıs yakalandı. Ayrıca, adli makamlara sevk edilen 240 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca, çalıntı 4 otomobil, 9 motosiklet ve 3 bisiklet ele geçirildi. Huzur uygulaması kapsamında ise 125 umuma açık yer, 22 iş yeri, 7 alışveriş merkezi, 85 metruk bina, 42 okul çevresi ve 97 park/bahçe kontrol edildi. Ayrıca, 137 araca cezai işlem uygulandı ve 32 adet ateşli silah, 300 adet fişek ile çok sayıda hırsızlık malzemesi, gıda, giyim ve ziynet eşyası ele geçirildi.