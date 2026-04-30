Van\'daki köpek dehşetinde kan donduran detaylar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Saray ilçesindeki köpek dehşetinde yeğenini kaybeden ve oğlu yaralı kurtulan Veysi Özsoy, oğlunu yaralı olarak kurtardıktan yarım saat sonra 5 yaşındaki yeğeninin aynı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan köpek saldırısının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, Özsoy ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Olay anında çocukları kurtarmak için köpeklerin arasına dalan Veysi Özsoy ise yaşadıkları kabusu anlattı.

"13 köpek çocuğu araya almış parçalıyordu"

Olay anında evde oturduğu sırada bağırışlar üzerine dışarı fırladığını belirten Veysi Özsoy, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ifade etti. Özsoy, "Ben ölen çocuğun amcası, yaralının da babasıyım. Dün saat 14.00-14.30 sıralarında evde otururken bağırışma duydum. Dışarı fırladım, hanım 'çocuğu köpek yedi' dedi. Yetiştim; 13'e yakın köpek çocuğu araya almış parçalıyorlar. Ben çocuğu kurtarırken iki yerimden yaralandım. Hem kolumdan hem kasığımdan köpekler bana da saldırdı" dedi.

"Diğer çocuğun öldüğünden haberimiz yoktu"

Kendi oğlunu köpeklerin elinden kurtarıp hastaneye yetiştirmeye çalışırken, yeğeni Hamza'nın da saldırıya uğradığından habersiz olduklarını dile getiren acılı amca, "Biz çocuğu yetiştirmeye çalışırken diğer çocuğun vefat ettiğinden haberimiz yok. Çocuğu önce dışarıdan alıp götürüyorlar, askeriyenin dibinde çocuğu boğuyorlar. Olaydan yarım saat sonra biz diğer çocuğun cenazesini bulduk" diye konuştu.

"Köpekler boğazını kesmiş, parmaklarını yemişlerdi"

İki çocuğun farklı noktalarda saldırıya uğradığını belirten Özsoy, dehşetin boyutlarını şu sözlerle aktardı:

"Ayaz, yani yaralı olan çocuk; onu hemen benim kapının önünden aşağıya kadar sürüklemişler. Biz hastanedeyken bir bağrışma oldu, yanımızda komiserimiz de vardı. 'Kesin bizdedir' dedim. Çocuk kayıp deyince bölgeye giderken baktım, babası çocuğun cenazesini almış geliyor. Köpekler boğazını komple kesmişlerdi, parmaklarını yemişlerdi."

Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kurumlar Vergisi’ni yüzde 9’a düşürüyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kurumlar Vergisi'ni yüzde 9'a düşürüyoruz

11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:31
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:41:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.