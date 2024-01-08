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Vatandaşlar Alevlere Kovalı Müdahalede Bulundu - Son Dakika
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Vatandaşlar Alevlere Kovalı Müdahalede Bulundu

Hatay'da hafriyat atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangında vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklerken alevleri kovayla su taşıyarak kontrol altına aldılar. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

08.01.2024 - 18:16,
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Hatay'da hafriyat atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın, vatandaşlar tarafından kovalarla su taşınarak söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde hafriyat atıklarının bulunduğu boş bir arazide meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşlar, bölgenin kent merkezine uzak olmasından dolayı itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere suyla doldurdukları kovalarla müdahale ettiler. Vatandaşların alevlere kovayla müdahalesi anbean görüntülenirken, itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek soğutma çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Hasan Yılmaz, "Tutuşmuş söndürüyoruz. Yapacak bir şey yok, itfaiye gelene kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. - HATAY

Vatandaşlar Alevlere Kovalı Müdahalede Bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşlar Alevlere Kovalı Müdahalede Bulundu - Son Dakika


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