Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar

Geniş Video İzle

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SMA Tip-1 ölümcül kas hastası Arya Öztürk'ün tedavisi için kampanya sürerken, Mahmutlar Mahallesi'nde Arya'ya ait bağış kumbarası, belediye işçileri tarafından bir tuvalette kırılmış şekilde bulundu.

23.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SMA Tip-1 ölümcül kas hastası Arya Öztürk'ün tedavisi için kampanya sürerken, Mahmutlar Mahallesi'nde Arya'ya ait bağış kumbarası, belediye işçileri tarafından bir tuvalette kırılmış şekilde bulundu.

Gazipaşa'da yaşayan Nurcan ve Hamza Öztürk'ün 28 aylık SMA Tip-1 ölümcül kas hastası bebekleri Arya Öztürk'ün bağış kampanyasına katkı sağlamak amacıyla bölgedeki iş yerlerine kumbaralar konulmuştu. İlçede Arya'yı yaşatmak için mücadele tüm hızıyla devam ederken, Antalya'nın Alanya İlçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde Arya bebeğe ait bağış kumbarası, belediye işçileri tarafından bir tuvalette kırılmış şekilde bulundu.

"Çocuğumun geleceğini çalıyorlar"

Daha önce de benzer olayla karşılaştıklarını belirten Arya bebeğin annesi Nurcan Öztürk, "Bugün üzücü bir haberle uyandık. Daha önce de çok kez kızımız Arya'ya ait kumbaralar çalınmıştı. Biz zaten zamanla yarıştığımız için zor günler geçiriyoruz. Valilik onaylı bağış kampanyamız 14 Ağustos'ta bitecek. Kısıtlı ve az zaman diliminde çocuğumuz için ne yapabiliriz diye onu düşünürken bir de böyle tatsız hadiseler ile uğraşıyoruz.10 liranın bile bizim için çok değerli olduğu bu kampanyada, bu olayın yaşanması bizi vicdanen yaraladı. El kadar bebeğimizin sağlığı için topladığımız o paraları hangi vicdanla çaldınız? Çocuğumun geleceğini çaldınız. Güçlü olmamız gerekirken böyle olaylar bizleri çok yıpratıyor. Lütfen daha duyarlı olalım ve kızımıza destek olalım" ifadelerini kullandı.

"Kızımın da normal çocuklar gibi büyümesini istiyoruz"

Baba Hamza Öztürk ise, "Bizim için 10 liranın bile çok önemli olduğu bu kampanyada nasıl olur da bir bebeğin kumbarasına göz dikiyorlar aklım almıyor. İnsanları daha sağduyuya ve duyarlılığa davet ediyoruz. Valilik onayımızın bitmesine çok az bir süre kalmışken bizler bu kısıtlı zaman içinde daha hızlı nasıl kampanyamızı bitirebiliriz, nasıl bebeğimizi sağlına kavuşturabiliriz diye düşünürken bu olayların başımıza gelmesi iş değil. Buradan gönlü güzel insanlara seslenmek istiyorum. Bu tarz şeylere el uzatmayın. Kampanyamızı engellemek yerine destek olun" şeklinde konuştu.

Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar
Kaynak: İHA

Mahmutlar, Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:25:45. #1.13#
SON DAKİKA: Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası Arya bebeğin kumbarasını çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement