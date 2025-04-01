Volkan Konak\'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

İLK TÖREN İSTANBUL'DA

Volkan Konak'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul'a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.

"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN?"

İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki törende Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu. Volkan Konak'ın 33 yıllık eşi Selma Konak'ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı. Sanatçının büyük kızı Şimal ise baygınlık geçirdi.

İZDİHAM YAŞANDI, POLİS BARİKATI YIKILDI

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. İzdihamda polis barikatları yıkılırken bazı vatandaşlar barikat konmasına tepki gösterdi.

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon'da bulunan Maçka Merkez Camisi'nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilecek.