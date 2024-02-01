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Yakalanınca kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı...O anlar kamerada

Hırsızlığa gelip, tuvaletlerini yaptılar bu anlar güvenlik kameralarında

ADANA - Adana'da bir kuyumcuya girip altın çalan 5 kadın iş yeri sahibi tarafından kapı kilitlenerek yakalandığı ve kadınları işyerine tuvaletlerini yaptığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Cono oldukları öne sürülen 5 kadı Saydam Caddesindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlar ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

"Güvenlik kameralarına her şey yansıdı"

İşyeri sahibi bir kadının tezgahtan künye çaldığını fark etmesini üzerine elindeki sopa ile önleri keserek kaçmalarına engel oldu. Daha sonra yaşanan arbedede kadınlardan birisi ayaktayken işyerinin ortasına tuvaletini yaptı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.