Yakınları rehin alınan vatandaşların bekleyişleri sürüyor
İşçileri rehin alan şahıs: "Umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım"
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada yakınları rehin tutulan vatandaşların bekleyişi sürüyor. İşçileri rehin alan şahıs ise sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapıyor.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi devam ediyor. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi İbrahim Yeşil isimli şahıs tarafından rehin tutuluyor. İşçilerin yakınları da saatlerdir fabrika çevresinde bekliyor, onlardan gelecek iyi bir haberi bekliyor. İbrahim Yeşil ise zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Şahsın yaklaşık 3 saat önce yaptığı bir paylaşımda, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey, benim için Filistin'e dua etmek gibi dua etmektir" dediği, bir sonraki paylaşımında ise "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasındır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun o kapının açılacağına inanmışım ben" ifadelerini kullandığı görülüyor.
Fabrika duvarına da "Kapılar açılacak Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı bilinen İbrahim Yeşil'in, bu eylemi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaptığı iddia ediliyor.
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