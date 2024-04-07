3.Sayfa

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde ne yapacak? İşte kulüp içinde konuşulan son senaryo

Yakıt deposu delinen tır, şehri birbirine kattı: 10 kaza

TIR'ın gezdiği 20 kilometrelik yolda temizleme çalışmaları yapıldı

BURSA - Bursa'da kaza yapan ve yakıt deposu delinen tır, şehri birbirine kattı. Tır polis tarafından yakalanırken yaklaşık 20 kilometrelik yolda 10 farklı kaza yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İzmir- Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.H. idaresindeki B 390 ARY yabancı plakalı tır, tek taraflı yaptığı kaza sonrası yakıt deposu delindi. Buna aldırış etmeyen H.İ.H., şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıta akıta gezdi. Arkasında ilerleyen araçlar ise, yağmurun da etsiyle buz pistine dönen yolda bir birine çarpmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazalarda yaralanan kimse bulunmazken tır, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi Bulvarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ise tırın gezdiği her noktaya talaş dökerek temizlik çalışmaları yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.