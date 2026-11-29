Hatay'da aracıyla seyir halindeyken önündeki otomobilin üzerinden yola düşen çantayı fark eden Yakup Küspeci, yanına aldığı ve içinde döviz olan çantayı sahibine ulaştırmak için polise teslim etti.

Antakya ilçesi çevreyolunda Ekinci Mahallesi mevkiinde önündeki aracın üzerinden düşen çantayı fark eden Yakup Küspeci, çantayı yanına aldı. Çantanın düştüğü araca yetişmeye çalışan ancak başarılı olamayan Küspeci, plakayı da alamadı. Çantanın içerisinde bir miktar para, euro ve dolar ile küçük bir defter bulunduğunu belirten Küspeci, parayı saymadığını ve hiçbir eşyaya dokunmadığını ifade etti. Çantada sahibine ulaşmasını sağlayacak kimlik veya ehliyet gibi bir belgeye de rastlamayan Küspeci, çantayı emniyet ekiplerine teslim etti.

"Yaklaşık 10 yıldır araç kullanıyorum ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştım"

Aracıyla yolunda giderken içi dolu para bulan Yakup Küspeci, "Ben yemciyim, dükkandan çıkıp Kisecik Mahallesi tarafına doğru gidiyordum. Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçidine geldiğim sırada önümdeki araç beni sollamaya çalıştı. Aracın üzerinde bir çanta olduğunu fark ettim. Ben de aracı sollamak istedim ancak sürücüsü yeniden beni sollayarak hızla uzaklaştı. Öndeki başka bir aracı solladığı sırada çanta yola düştü. Ben de aracımın dörtlülerini yakarak durdum ve çantayı aldım. Ardından çantayı düşüren araca yetişmeye çalıştım ancak sürücü çok hızlı olduğu için yetişemedim, plakasını da göremedim. Çanta siyah renkli, kol çantası şeklindeydi. İçerisinde bir miktar para ve küçük bir defter gibi eşya vardı. Parayı saymadım, herhangi bir şekilde paraya dokunmadım. Çantanın içerisinde sahibine ulaşmamı sağlayacak kimlik veya ehliyet gibi bir belge de göremedim. Bu nedenle sabah ilk işim çantayı emniyete teslim etmek olacak. Sahibi gelip çantasını teslim alabilir. İnsanlık bunu gerektirir. Belki bu parayla gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Ben de sahibine ulaşmasını ve hayallerini gerçekleştirmesini istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır araç kullanıyorum ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştım" ifadelerini kullandı.