Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

17.07.2025 19:22
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Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik devre mülk dolandırıcılığı davasında 38 sanık yargılanıyor.

Yalova merkezli Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı davasında 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen devre mülk dolandırıcılığı davasının 4. celsesinde, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul, Adana, Aydın, Kütahya ve Balıkesir illerinde düzenlene operasyonlar sonucu yakalanan tutuklu sanıklar Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yaprak Dökümü dizisindeki Ahmet rolüyle tanılan ünlü oyuncu Yusuf Atala, Koray Öngen ve Kaan Karadereli duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar Aral Sarıtürk ve Çağatay Kermen ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Celsede devre tatil sahibi 2 tanık da dinlendi. Tanıklar, devre mülk değil, devre tatil hakları olduğunu ve bunu da sıkıntı yaşamadan kullandıklarını söyledi.

Müşteki avukatları, üyelere imzalatılan kira taahhütnamesinde tatilin kullanılmaması halinde 3. kişilere onların adına kiralama yapılabileceği yönünde ibrelerin hileli olduğunu iddia etti.

Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanık avukatı Hayati Yılmaz ise, sanıkların suçsuz olduğunu ifade etti. Yılmaz, bir önceki duruşmada Orhan Karaderili'nin kalp spazmı geçirdiğini ve bypass ameliyatı olması gerektiğini ve bu nedenle de daha sağlıklı şartlarda tedavisi için tutuksuz yargılanmasını talep etti. Yılmaz, müşteki müvekkilinin 2 bin üyenin aynı anda avukatı olduğuna dikkati çekerek, bunun bir ticarete döndürüldüğünü ileri sürdü.

Sanık avukatı Mustafa Tırtır da mağdur iddiasındaki birçok müştekinin paralarının geri verildiğini ve bundan sonra yasaya uygun şekilde ödenmesi gereken miktarı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sanık Orhan Karaderili ise, iki damarının tıkalı olduğunu ve yapılacak ameliyatın kendi doktorları tarafından yapılmasını talep etti.

Diğer sanık Yusuf Kemal Atala, bir buzdolabı markasının reklamını yapan şirketin eşyanın bozulması halinde suçlu olamayacağını ve kendisinin de bu durumda olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu tahliyesini talep etti.

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarım saatlik ara verdi. Verilen aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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