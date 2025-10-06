Yalova\'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti

Altınova'da sabah saatlerinde 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.
Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
