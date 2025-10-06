Yalova'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti - Son Dakika
Yalova'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti

06.10.2025 10:56  Güncelleme: 11:17
Yalova'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından sokakta vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçtı.

Altınova'da sabah saatlerinde 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VE BAŞINDAN VURDU

Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, Altınova, 3-sayfa, yalova, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
