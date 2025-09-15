Yalova'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Yalova'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yalova\'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
15.09.2025 01:09  Güncelleme: 01:11
Yalova'nın Altınova ilçesinde, Gebze-İzmir-İstanbul bağlantı yollarında seyir halindeki bir tır yangın çıkardı. Yangın can kaybına neden olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebi henüz belirlenemedi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Gebze-İzmir- İstanbul bağlantı yolları üzerinde seyir halindeki bir tır, gişe öncesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Altınova gişe öncesi Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında tır yangını meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tırın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin tüm aracı sardığı bildirildi.

Sürücü, yangını fark eder etmez aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atmayı başardı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, teknik bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine kısa sürede Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına birkaç noktadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda alevleri tamamen kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sırasında trafik tek şeritten verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

İstanbul, Altınova, yalova, İzmir, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yalova'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
