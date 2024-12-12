Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

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Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şahısları, 34 plakalı araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Polisin diğer bir operasyonunda ise sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA