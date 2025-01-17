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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 9 kilo 730 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde girişinin olduğu ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapılacağını tespit etti. Operasyon düğmesine basan polis C.Ö. ve A Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve müştemilatında Narkotik Maddeler Arama Köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda bahçe içinde özel olarak saklanmış 9 kilo 730 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.