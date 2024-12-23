Yalova Merkezli Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Yalova Merkezli Suç Örgütü Çökertildi

Yalova ve 3 ildeki operasyonda sahte belgelerle gayrimenkul satan suç örgütü çökertildi, 13 tutuklama.

23.12.2024 19:24
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Yalova merkezli 3 ilde suç örgütü çökertildi: 13 tutuklama

YALOVA - Yalova merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte belgelerle şirketleri ele geçiren ve gayrimenkullerini satan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sahte belgelerle şirketleri ele geçiren ve sonrasında da gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yalova merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul ve Ordu illerinde toplam 18 adreste aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün ele geçirdiği 4 firmanın zarar görmemesi adına da önlemler alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, buna ait 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

Öte yandan Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışı da engellendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri N.U., E.A., M.A., Y.Ç., M.A., O.S., Y.M., A.K., V.D., Y.E., C.T.K., H.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de operasyonda yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Merkezli Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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