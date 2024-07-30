Yanan otomobil beton mikseriyle söndürüldü
BATMAN - Batman'da gece saatlerinde park halinde yanan otomobil, yoldan geçen beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselip alevlere dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar yangın, yoldan geçen beton mikserinden sıkılan tazyikli su ile söndürüldü.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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