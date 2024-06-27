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Yangın buğday tarlasına ve ormana sıçradı

EDİRNE - Edirne'de anız tarlasında çıkan yangın, hasat edilmemiş buğday tarlalarına ve ormana sıçradı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır Köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hasat edilmemiş buğday tarlalarına ve ormana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve Lalapaşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.