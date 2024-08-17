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Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

Yangın çıkan tır alev alev yandı

ADANA - Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan tır alev alev yandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Sürücüsünün kim olduğu ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.