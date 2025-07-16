Yangın Faciasında Ailevi Drama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yangın Faciasında Ailevi Drama

Yangın Faciasında Ailevi Drama
16.07.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, aileleri duruşmada acılarını paylaştı.

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın faciasında kızını, damadını ve 4 torununu kaybeden Habibe- Mehmet Güner çifti, duruşmada gözyaşlarıyla konuştu. Yangında ölen Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu minik Sümeyye'nin Uygur Türkü babası İbrahim Güner ise, "Bilal abim bize ailesini açtı, kızımı öz evladından ayırmadı" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu günü müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor. Mehmet ve Habibe Güner çiftinin kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin ve torunları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ile koruyucu torunları Sümeyye de yangında yaşamını yitirenler arasındaydı. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenilmişti.

"Eşim, 03.40'a kadar telefonla kızımla konuştu"

Yangın faciasında 4 torununu, kızını ve damadını kaybeden Mehmet Güner, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Buradaki yönetim personelinin ahmaklığından bu kadar can gitti. Bizim evlatlarımız en üst kattaydı ama buradakiler koşarak çıktı. Yükümüz çok ağır, içimiz yanıyor. Yangın saat 02.30'ta yangın çıkıyor. Saat 03.00'da haber verseydiniz kimseye bir şey olmazdı. Prestij kaybı olmasın diye kendi aralarında söndürmeye çalışmışlar. Eşim, yangın anında 03.40'a kadar telefonla kızımla konuştu" dedi.

"Bu nasıl bir aymazlık"

Mehmet Güner, "Enes Gültekin, eşimi arayarak, 'Habibe teyze kapıları açamıyoruz' dedi. Kapıları açamadılar. Kapılar nasıl açılmaz, bu nasıl bir aymazlık? Sorumsuz yönetim 78 cana mal oldu. Bu evlatlarımızı geri getirmenin imkanı yok ama sebep olanlar da mutlaka cezalandırılmalı. Biz adalete inanıyoruz. En ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır" dedi.

"O video beni daha da yaraladı"

Habibe Güner ise, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başka çocuğum yoktu, ona çok zor sahip olmuştuk" dedi.

Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüsünün kendisini daha da yaraladığını söyleyen Güner, "Bizim çocuklarımızın kapısının önünden geçmişler, kapıya vursalardı, bağırsalardı herkes uyanırdı. Sorumluların en üst düzeyden cezalandırılmasını istiyorum. Ahirette de Rabbime havale ediyorum. Kısas ahirete kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Bilal abim bize ailesini açtı"

Bilal Gültekin'in himayesi altına aldığı Sümeyye'nin biyolojik babası İbrahim Güner, "Sümeyye Güner'in babasıyım. Biz 9 sene önce Doğu Türkistan'dan geldik. Orada kızımla tek başımıza yaşıyorduk. Burada sağ olsun Bilal abim bize ailesini açtı. Bizi bir aile ferdi olarak gördü. Bugüne kadar benim kızımı da kendi çocuğundan ayırt etmedi. Kızım tatile gittiğinde ben yurt dışındaydım. O sabah 07.00 sıralarında öğrendim. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Doğu Türkistan'dan 9 yıl önce Türkiye'ye gelen İbrahim Güner'e de acılı dede Mehmet Güner ve anneanne Habibe Güner'in kol kanat gererek kendi soyadlarını verdiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kartalkaya, Göçmenler, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın Faciasında Ailevi Drama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
09:05
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
08:48
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 19:48:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yangın Faciasında Ailevi Drama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.