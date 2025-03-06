Yangında Hayatını Kaybeden Alya'nın Tatil Heyecanı - Son Dakika
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Yangında Hayatını Kaybeden Alya'nın Tatil Heyecanı

Bolu'daki otel yangınında ölen Alya'nın tatil videosu yürekleri dağladı; babası yaralı kurtuldu.

06.03.2025 00:24
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Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden minik Alya yürek yakan tatil heyecanını böyle kaydetmiş: "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal Otel'de yer varmış"

Alya'nın babası Hilmi Altın yangından yaralı olarak kurtulmuş ve cenaze töreninde bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandığı halleriyle hafızalara kazınmıştı

MANİSA - Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesi ile birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya Altın'ın, bebekliğinden beri birlikte olduğu arkadaşı Derin ile aynı otele tatile gidecek olmanın heyecanını yaşadığı anları anlattığı videosu yürekleri dağladı. Tatil heyecanı gözlerine yansıyan Alya ve yakın arkadaşı Derin aynı otelde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti.

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesi Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ile birlikte hayatını kaybeden ve annesinin memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilen 9 yaşındaki Alya Altın'ın, Bolu Grand Kartal Otel'e tatile gitmeden önce babasına attığı video, yürekleri dağladı. Videoda Alya'nın tatil heyecanı ve mutluluğu görülürken, bebeklikten beri birlikte olduğu en yakın arkadaşı Derin ile aynı otelde tatil yapacak olmanın heyecanını yaşadığı görüldü. Yangında Derin Yalçın da yakın arkadaşı Alya Altın gibi hayatını kaybetmişti.

Çektiği videoda minik Alya, gözlerinin içi parlayarak anlattığı tatil heyecanında şunları söyledi: "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal Otel'de yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık birlikte tatile kayağa gideceğiz. Ayrıca Annem söyledi biliyor musun Derin'in ailesi ile yan yana oda tutmaya çalışıyor. Yan yana oda olmasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz."

Alya Altın'ın babası Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtulmuş ve cenaze töreninde bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandığı halleriyle hafızalara kazınmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında Hayatını Kaybeden Alya'nın Tatil Heyecanı - Son Dakika

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