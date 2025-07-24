Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan 10 kahramanın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı ise yürek burktu.

ORMAN ŞEHİTLERİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti. Yangına müdahale eden 10 görevli, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı.

SON ANA KADAR MÜCADELE ETMİŞLER

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı. AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.