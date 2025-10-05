Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı - Son Dakika
Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı

05.10.2025 23:21
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce babası bir otel inşaatının yanında ölü bulunan 20 yaşındaki genç intihar etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan 11 katlı bir binada ikamet eden F.D., kardeşi tarafından binanın bodrumunda asılı halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 20 yaşındaki F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

3 AY ÖNCE DE BABASI ÖLÜ BULUNMUŞ

F.D.'nin babası M.D.'nin 1 ay kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz'da Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası'nda bir otel inşaatının yanında ölü bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

