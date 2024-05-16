Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Gözaltı

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Oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden yanıltıcı ilanlarla vatandaşların kişisel verilerini temin ederek hesap açan ve yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer eden 24 şüpheli, İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

16.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı

Şüphelilerin, 9 bin 600 şahıs adına hesap açtıkları, yasa dışı bahis kaynaklı 500 milyon TL'yi bu hesaplar üzerinden yönettikleri tespit edildi

İZMİR - Oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden yanıltıcı ilanlarla vatandaşların kişisel verilerini temin ederek hesap açan ve yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer eden 24 şüpheli, İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme" suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma yürüttü.

Şüpheli şahısların; oluşturdukları sahte (phising) internet siteleri üzerinden (evde ek iş, evde sabun paketleme, süt yardımı, belediye yardımı vb.) yanıltıcı ilanlarla üçüncü şahısların kişisel verilerini (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.) ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer ettikleri, toplamda 9 bin 600 şahıs adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları, yasadışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL paranın açılan bu hesaplar üzerinden yönetildiği tespit edildi.

Dosya kapsamında tespiti yapılan 27 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 14 Mayıs 2024 tarihinde İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Gözaltı
Kaynak: İHA

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