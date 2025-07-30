Yasemin Acar Beraat Etti

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisindeki isimlerden biri olan Filistin destekçisi aktivist Yasemin Acar, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganını kullandığı suçlamasıyla Almanya'da yargılandığı davada beraat etti. Polis, mahkeme önünde beraat kararına sevinen bazı Filistin destekçilerini gözaltına aldı.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisindeki isimlerden biri olan Filistin yanlısı aktivist Yasemin Acar'ın, Almanya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganını kullandığı suçlamasıyla yargılandığı davada karar belli oldu.

Berlin Tiergarten Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık, Yasemin Acar'ın Nisan-Temmuz 2024 tarihleri arasındaki eylemlerde "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı attığı, bunları Instagram hesabından paylaştığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Yasemin Acar ise söz konusu sloganın adalet ve Filistinlilerin kendi geleceklerini tayin etme hakkı anlamına geldiğini belirterek, bir aktivist olarak da adaletsizliğe karşı da sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı. Acar, Filistin halkını savunduğunu ve bu nedenle iftiraya uğradığını da belirtti.

Hakim Philipp Berkholz, Berlin Bölge Mahkemesinin Nisan 2025'te aldığı bir karara atıf yaparak, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ifadesinin Hamas'ın bir sloganı olup olmadığının Alman içtihatı ve hukuki literatürde tartışmalı olduğunu belirtti. Hakim Berkholz karardan alıntı yaparak, sloganın "İsrail silahlı kuvvetlerinin ve hükümetinin Gazze'deki eylemlerine karşı uluslararası ve heterojen bir protesto hareketinin parçası" olduğunu belirtti. Berkholz, bu nedenle söz konusu sloganı kullanma suçlamasından Yasemin Acar'ın beraatine hükmedildiğini açıkladı.

Bazı suçlamalarda cezai sorumluluk görmeyen mahkeme, tutuklamaya direnme, bedensel zarara teşebbüs gibi suçlardan ise Acar'a bin 800 avro para cezası verilmesine karar verdi.

Polis'ten beraat kararına sevinenlere müdahale

Acar'ın duruşmasının öncesinde mahkeme önünde toplanan Filistin destekçileri ise karar açıklanana kadar sloganlarla ve konuşmalarda Acar'a destek verdi. Beraat kararının açıklanmasından sonra büyük sevinç yaşayan Filistin destekçileri, mahkeme binasından çıkan Acar'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Berlin polisi ise beraat kararına sevinen Filistin yanlısı aktivistlere müdahale ederek, bazı göstericileri gözaltına aldı. Polisin sert tutumu göstericiler tarafından protesto edildi. Yapılan konuşmaların ardından da gösteri sona erdi.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği misyon çerçevesinde Madleen isimli gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Madleen gemisine 9 Haziran'da müdahale etmiş ve gemideki 12 aktivisti gözaltına almıştı. Aktivistler, İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti. Alman vatandaşı Yasemin Acar da 12 Haziran'da Madleen gemisinde bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu ile birlikte Almanya'ya dönmüştü. - BERLİN