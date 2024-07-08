Yaşlıları Dolandıran Örgütün Liderlerine 950 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

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Sanal ortamda özellikle yaşı ilerlemiş kişilere mesaj atıp duygusal bağ kuran ve bu kişileri evlenme vaadiyle kandırıp paralarını aldıktan sonra irtibatı keserek dolandıran örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgütün liderliğini yaptıkları belirtilen 3 şüphelinin ayrı ayrı 950 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2020-2023 yılları arasında özellikle yaşı ilerlemiş kişilere mesaj atıp duygusal bir bağ kuran ve bu kişileri evlenme vaadiyle kandırıp paralarını aldıktan sonra irtibatı keserek dolandıran örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 39 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 52 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Erkekle kadın gibi, kadınla erkek gibi konuştular

İddianamede, şüphelilerin özellikle belirli bir yaş üstündeki insanlara sahte hazırlanan sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları, örgütün liderliğini ve yöneticiliğini şüpheliler Frankline Chrıst Ibe, Sinem Ibe, Maral Abayeva ve Erol Şahmo'nun yaptığı, şahıslarla kadın ise erkek gibi, erkek ise kadın gibi konuşarak duygusal bir bağ kurdukları ve bir müddet sosyal medya veya WhatsApp üzerinden mesajlaştıkları anlatıldı.

Kurdukları duygusal bağın ardından kargo gönderme bahanesiyle para istedikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bu süreçte mağdur şahıslara kendilerini yurt dışında çalışan asker, doktor, Birleşmiş Milletler görevlisi, mühendis gibi tanıttıkları, mağdur şahısların güvenini kazandıkları, kurulan duygusal bağ sonrasında başta kargo gönderme bahanesi olmak üzere çeşitli sebeplerle şahıslardan para istedikleri, müştekilere para gönderimi için genel itibariyle yabancı uyruklu kişilerin banka hesap bilgilerinin verildiği ve örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşinin ve iş bölümünün olduğu kaydedildi.

Gönül bağı kurup evlenme vadederek kandırdıkları aktarıldı

İddianamede, müştekilerin ifadeleri incelendiğinde genel olarak öncelikle şüphelilerin sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı şahıslara ait resimler kullanılarak sahte hesaplar oluşturdukları, müştekilerin hesaplarına mesaj gönderdikleri ve tanıştıkları, erkek olan müşteki şahıslara kadın resmi bulunan profillerden mesaj atıldığı, kadın olan müşteki şahıslara ise erkek resmi bulunan profillerden mesaj atıldığı, bir süre mesajlaşmaya devam ettikleri, bazılarıyla gönül bağı kurdukları evlenme vadederek kandırdıkları, hatta çalıştıkları yerlerde cep telefonun çekmediğini söyleyerek müşteki şahıslara kendi istedikleri zaman ulaştıkları aktarıldı.

Hesaplarına gelen paraları hemen nakit olarak çektikleri ya da başka banka hesaplarına transfer ettikleri kaydedildi

Bazı şüphelilerin Türkiye'ye gelerek iş kurmak istediklerini ya da Türkiye'ye yerleşeceklerini, savaş olması nedeniyle içerisinde özel eşya ve yüklü miktarda para bulunan kolileri ise kargoyla göndereceklerini söyleyip bu konuda müştekilerden yardım istediklerinin belirtildiği iddianamede, müştekilerin bunu kabul etmeleri üzerine kargo şirketi çalışanı ya da gümrük çalışanı olarak kendini tanıtan şüphelinin ise kargo ya da koli ücreti olduğunu söyleyerek yüklü miktarlarda para istedikleri aktarıldı. Ayrıca, koli içerisinde yüklü miktarda değerli eşya ve para olduğu söylenerek müştekiden ücreti ilk başta ödemesinin istendiği, daha sonra kargo ve paket hakkında kendilerini kargocu gibi arayan hatlara paketin akıbeti hakkında SMS gönderdikleri ve şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları hemen nakit olarak çektikleri ya da başka banka hesaplarına transfer ettikleri kaydedildi.

Deşifre olmayı önlemek için sisteme sürekli farklı hesap dahil ettiler

Şüphelilerin gerek sahte sosyal medya hesaplarının hazırlanması gerekse para göndermeye ikna edilen müştekilere örgüt üyelerinin hesap bilgilerinin gönderilmesi aşamalarında eylemlerini organize ettiklerinin belirtildiği iddianamede, örgüt üyelerince deşifre olmak ve adli takibatı önlemek için sisteme devamlı olarak farklı hesap sahibi olan şüphelilerin dahil edildiği, bu organizasyonun da diğer örgüt yöneticileri şüpheliler Maral Abayeva ve Erol Şahmo tarafından sağlandığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin kurulan bu sistemden haberdar bir şekilde organizasyona dahil olup müştekiler tarafından hesaplarına gönderilen paraları örgüt yöneticilerinden almış oldukları talimat doğrultusunda ya nakit olarak bankadan çekerek ya da diğer örgüt üyelerinin hesaplarına aktararak örgüt yöneticilerine ulaşmasını sağladıkları, örgüt üyelerinin tamamının birbirleriyle irtibatlı olmasının bu suç yönünden bir koşul olmadığı, örgüt üyelerinin bir kısmının sadece bir eylemde tespit edilmelerine rağmen örgütle irtibatlarının devamlılık arz ettiği, bu hususun da aralarındaki para akışını gösteren hesap analiz tutanaklarıyla sabit olduğu kaydedildi.

Bu işi meslek haline getirdikleri aktarıldı

Örgüt yönetici ve üyelerinin tamamına yakınının benzer dolandırıcılık suçundan suç kayıtlarının bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelilerin bu işi meslek haline getirdikleri, gizlilik içerisinde hareket ettiklerinden eylemlerin gerçekleşme şekilleri hakkında açıklama da bulunmayıp genel olarak başkalarını suçlayıcı çelişkili anlatımlarda bulundukları, eylemlerin dolandırıcılık suçunu işlemek ve bu şekilde haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütünün bünyesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

3 şüpheliye 950 yıla kadar, 1 şüpheliye 957 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Frankline Chrıst Ibe, Sinem Ibe ve Erol Şahmo'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve zincirleme şekilde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplamda ayrı ayrı 380 yıldan 950 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Maral Abayeva'nın ise aynı suçların yanı sıra zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçu da eklenerek toplamda 383 yıldan 957 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer şüphelilerin de değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. - İSTANBUL