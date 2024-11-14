Yaşlı Adam Dolandırıcılara Düşmekten Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşlı Adam Dolandırıcılara Düşmekten Son Anda Kurtarıldı

Yaşlı Adam Dolandırıcılara Düşmekten Son Anda Kurtarıldı

Ankara'dan Malatya'ya dolandırıcıların yönlendirmesiyle giden Haki Gürbüz, polis sayesinde kurtuldu.

14.11.2024 13:48
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Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Haki Gürbüz, telefonla kendisini arayan dolandırıcıların ağına düşerek otobüsle Malatya'ya geldi. Adının terör örgütü listesine girdiği yalanı karşısında panikleyen yaşlı adamın tüm birikimini dolandırıcılara kaptırmasına polis ekipleri son anda engel oldu.

Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Haki Gürbüz'ü bir süre önce arayan dolandırıcılar kendilerini Malatya'dan Asayiş Şubede görevli polisler olarak tanıtım hazırladıkları senaryoyu oynadılar. Yaşlı adamın kimliğinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini ve adının operasyona dahil edildiği yalanını söyleyen dolandırıcıların ağına düşen Haki Gürbüz, otobüse binerek Malatya'ya doğru yola çıktı. Yolculuk boyunca da dolandırıcılarla sürekli iletişimde olan yaşlı adam Malatya'ya geldiğinde kendisine verilen talimatla hesabındaki 300 bin TL nakit parayı iletilen hesaba yatırdı. Yanında getirdiği 30 yıllık birikimi olan 100 bin TL değerindeki altınları da bozdurup dolandırıcıların hesabına yatırmak için kuyumcu arayan yaşlı adamın bu sırada cep telefonunun şarjı bitti. Dolandırıcılarla irtibatı kesilen Gürbüz, kendisine verilen talimat gereği kuyumcuya girdi. Bu sırada kuyumcuların olduğu bölgede devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı adamın altın bozdurmaya çalıştığını fark edince duruma müdahale etti.

Yaşlı adamın dolandırıldığını anlayan ekiplerin girişimi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Gürbüz dolandırıldığının farkına vardı. Bir süre önce dolandırıcıların hesabına gönderilen 300 bin TL nakit paraya da bloke konularak gerekli yazışmaların ardından iade alınarak Gürbüz'ün hesabına geri aktarıldı.

Başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan Haki Gürbüz, 1,5 yıl önce kimliğini kaybettiğini ardından ise dün kendisini arayan dolandırıcıların kimliğinin terör örgütünün eline geçtiği yalanına bu nedenle kandığını söyledi. Telefondaki kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştükten sonra otobüse binerek 10 saat yolculuğun ardından memleketi olan Malatya'ya geldiğini ifade eden Haki Gürbüz, bu şekilde dolandırıcıların oyununa kimsenin gelmemesini istedi.

Polislere teşekkür eden Gürbüz, "Polis arkadaşlar olmasaydı 400 bin liramı bugün dolandırıcılara kaptırmış olacaktım. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Güvenlik güçleri ise bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak polis ve savcı olarak kendilerini tanıtıp para isteyen dolandırıcılara inanılmaması gerektiğini ifade ettiler.

153 bin TL'lik vurgun son anda engellendi

Öte yandan, kentte yaşanan bir başka benzer dolandırıcılık olayında da bir şahıs yine aynı yöntemle 153 bin TL dolandırılmak üzereyken son anda polis ekiplerinin durumu fark etmesi ile kurtuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların ağına düşen müşteki M.K.'nin toplamda 153 bin 240 TL değerinde altın ve dövizini kuyumcuda bozdurmak üzere olduğu esnada durumu fark ederek dolandırıcılığı son anda engelledi.

Polis ekipleri her iki dolandırıcılık olayında da şüphelilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Adam Dolandırıcılara Düşmekten Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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