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Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
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Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı

Samsun'da telefonla aradığı olay tarihinde 81 yaşında olan kadına kendisini polis olarak tanıtıp, 1 milyon lira değerindeki altınlarını elden teslim alıp dolandırıcılık olayına karışan 2 kişiye ceza yağarken, 3 kişi ise beraat etti.

Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı
11.01.2024 - 19:52,
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Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı

SAMSUN - Samsun'da telefonla aradığı olay tarihinde 81 yaşında olan kadına kendisini polis olarak tanıtıp, 1 milyon lira değerindeki altınlarını elden teslim alıp dolandırıcılık olayına karışan 2 kişiye ceza yağarken, 3 kişi ise beraat etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı. Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar olay tarihinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne giderek bir başkasını polise şikayet etmek isteyen Mustafa Şimşek, burada Samsun'daki yaşlı kadının 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının faili olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Samsun polisine teslim edilen 4 çocuk babası Mustafa Şimşek'in Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olup Yozgat'ta ikamet ettiği öğrenildi. Mustafa Şimşek'in memleketi Şanlıurfa'ya misafirliğe gidince olaya karıştığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mustafa Şimşek, 18 Aralık 2021 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili Hüseyin Hikmet Şimşek'i de yakaladı ve söz konusu şahısta 15 Haziran 2022 tarihinde tutuklandı. Olayla ilgili Mustafa Şimşek, Hüseyin Hikmet Şimşek ile A.A., F.A. ve M.A.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında Mustafa Şimşek ve Hüseyin Hikmet Şimşek'in tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyelerine karar verildi.

Davanın son duruşmasında ise mahkeme, A.A., F.A. ve M.A.S.'nin beraatlerine karar verirken, Hüseyin Hikmet Şimşek'i 7 yıl hapis ve 2 milyon TL adli para cezasına, Mustafa Şimşek'i ise 5 yıl 10 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Şimşek, Samsun, Dolandırıcılık, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran 2 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
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